اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين قيمت المرحلة الثانية من العودة

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ اجتماع اللجنة الوزارية ل​عودة اللبنانيين​، وقيّم المجتمعون المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين، كما تم البحث في استئناف الرحلات والتحضيرات للمرحلة الثالثة التي ستبدأ منتصف الشهر الجاري.

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وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، ووزراء الداخلية ​محمد فهمي​، و​الصحة​ ​حمد حسن​، والإعلام ​منال عبد الصمد​، والشؤون الاجتماعية و​السياحة​ ​رمزي المشرفية​، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ​اللواء​ ​محمود الأسمر​، ومستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، ومدير الشؤون السياية في ​وزارة الخارجية​ السفير ​غدي خوري​، ورئيس مجلس إدارة ​طيران الشرق الأوسط​ ​محمد الحوت​، ورئيس ​بيروت​ الدولي ​فادي الحسن​.

