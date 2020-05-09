عطايا دعا إلى توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الصهيو أميركي

دعا ممثل "​حركة الجهاد الإسلامي​" في ​لبنان​ إحسان عطايا، الشعب ال​فلسطين​ي في كافة أماكن تواجده لحشيد القوى وتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الصهيوني الأميركي الذي يستهدف ​القضية الفلسطينية​ برمتها، وذلك ب​المقاومة​ والقيام بخطوات وتحركات عملية على الأرض.

ولفت عطايا الى إنه "ليس مستغرباً على إدارة ​ترامب​ الأمريكية الداعمة الأساسية للكيان الصهيوني بأن تحرض على ​الشعب الفلسطيني​، في محاولة حثيثة لتهويد فلسطين وإلغاء كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وشطب ​حق العودة​، وإقامة علاقات طبيعية مع بعض الأنظمة العربية".

وأكد عطايا بأن "​الأسرى الفلسطينيين​ يتعرضون لمؤامرة خـطيرة في ظل انتشار وباء كورون، مطالباً المؤسسات الدولية بأن "تقوم بفضح الكيان الصهيوني والمساهمة بتخفيف المعاناة عن الأسرى والإفراج عنهم فوراً".

وطالب ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، ​السلطة الفلسطينية​ بضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض وأن لا تكتفي بالتهديدات، والعمل على تسهيل تحركات شباب ​الانتفاضة​، وتوحيد الصف الفلسطيني من خلال وضع رؤية فلسطينية موحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني".