مستشفى بشري تعلن عن اطلاق خدمة الدعم النفسي بالتعاون مع مبادرة "نحنا حدك"

أعلنت مستشفى بشري الحكومي Bcharri Governmental Hospital بالتعاون مع مبادرة نحنا حدك – فريق الدعم النفسي من طلاب الجامعة اللبنانية عن اطلاق خدمة الدعم النفسي بإشراف متطوعين متخصصين في مجال علم النفس، وذلك لأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية ولا يجب التفريض بها
واعلن المستشفى عن "تلقي اتصالاتكم عبر الواتساب من الإثنين إلى السبت في الاوقات التالية".
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