مستشفى بشري تعلن عن اطلاق خدمة الدعم النفسي بالتعاون مع مبادرة "نحنا حدك"

أعلنت ​مستشفى بشري​ الحكومي Bcharri Governmental Hospital بالتعاون مع مبادرة نحنا حدك – فريق الدعم النفسي من طلاب ​الجامعة اللبنانية​ عن اطلاق خدمة الدعم النفسي بإشراف متطوعين متخصصين في مجال علم النفس، وذلك لأن ​الصحة​ النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية ولا يجب التفريض بها

واعلن المستشفى عن "تلقي اتصالاتكم عبر الواتساب من الإثنين إلى السبت في الاوقات التالية".