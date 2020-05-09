الجيش يعلن تمديد فترة تلقّي اتصالات العائلات الأشدّ عوزا

أعلنت ​قيادة الجيش​ عن تمديد فترة تلقّي اتصالات العائلات الأشدّ عوزاً لغاية ​الساعة​ السادسة من بعد ظهر الثلاثاء الواقع فيه 12 أيار عبر أرقام ​الهاتف​ التالية: 05456944 05456963 Advertisements 05456976 05956153 05958780

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