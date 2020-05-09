مصطفى حمدان: نقدر الدور الروسي الفعال باحقاق الحق على المستوى العالمي

تقدّم امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- ​المرابطون​، ​العميد مصطفى حمدان​، إلى "الشعب الروسي العظيم ورئيس روسيا الاتحادية الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة الروسية والشعب الروسي الصديق، بالتهنئة بمناسبة الذكرى الـ 75 ليوم النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمة".

وفي رسالة بعثها للسفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، أعرب حمدان عن "تقدير الهيئة العميق للدور الروسي الفعال في احقاق الحق على المستوى العالمي ونصرة ​الجمهورية العربية السورية​ في حربها ضد الارهاب، الذي انقذ منطقة ​الشرق الاوسط​ من براثن المجرمين الارهابيين المدعومين من دول الهيمنة الظالمة العالمية وفي مقدمتهم ​الولايات المتحدة الاميركية​".

كما تقدم "بالتحية والتقدير والاحترام الى ​الجيش الروسي​ العظيم وشهدائه البواسل، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى".