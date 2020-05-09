تقدّم امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- المرابطون، العميد مصطفى حمدان، إلى "الشعب الروسي العظيم ورئيس روسيا الاتحادية الرئيس فلاديمير بوتين والقيادة الروسية والشعب الروسي الصديق، بالتهنئة بمناسبة الذكرى الـ 75 ليوم النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمة".
وفي رسالة بعثها للسفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، أعرب حمدان عن "تقدير الهيئة العميق للدور الروسي الفعال في احقاق الحق على المستوى العالمي ونصرة الجمهورية العربية السورية في حربها ضد الارهاب، الذي انقذ منطقة الشرق الاوسط من براثن المجرمين الارهابيين المدعومين من دول الهيمنة الظالمة العالمية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الاميركية".
كما تقدم "بالتحية والتقدير والاحترام الى الجيش الروسي العظيم وشهدائه البواسل، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى".
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حمدان: نقدر الدور الروسي الفعال باحقاق الحق على المستوى العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.