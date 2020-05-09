ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "فريقًا طبيًّا تابعًا لوزارة الصحة العامة متخصّصًا في الكشف على فيروس "كورونا"، قام بالتعاون والتنسيق مع "جمعية نور للرعاية الصحيّة والاجتماعيّة"، بجولة ميدانيّة في منطقة العرقوب".
ولفت إلى أنّ "الفريق عَمِل على إجراء الفحوصات الـ"PCR" اللّازمة وأخذ عيّنات عشوائيّة لعشرات المواطنين من قرى وبلدات المنطقة، وذلك في مستوصف "جمعية نور" في راشيا الفخار، بحضور طبيب القضاء الدكتورة ندى حمد ولجنة متابعة وباء "كورونا" في المنطقة، على أن يتولّى الصليب الأحمر اللبناني- مركز حاصبيا نقل العينات إلى "مستشفى بيروت الحكومي الجامعي" لفحصها".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فريق من وزارة الصحة أجرى فحوصات "PCR" لعشرات المواطنين بالعرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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