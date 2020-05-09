النشرة: فريق من وزارة الصحة أجرى فحوصات "PCR" لعشرات المواطنين بالعرقوب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "فريقًا طبيًّا تابعًا ل​وزارة الصحة العامة​ متخصّصًا في الكشف على فيروس "كورونا"، قام بالتعاون والتنسيق مع "​جمعية نور للرعاية​ الصحيّة والاجتماعيّة"، بجولة ميدانيّة في منطقة ​العرقوب​".

ولفت إلى أنّ "الفريق عَمِل على إجراء الفحوصات الـ"PCR" اللّازمة وأخذ عيّنات عشوائيّة لعشرات المواطنين من قرى وبلدات المنطقة، وذلك في مستوصف "جمعية نور" في ​راشيا الفخار​، بحضور طبيب القضاء الدكتورة ندى حمد ولجنة متابعة وباء "كورونا" في المنطقة، على أن يتولّى ​الصليب الأحمر اللبناني​- مركز حاصبيا نقل العينات إلى "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​" لفحصها".

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