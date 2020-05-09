أبي خليل ردا على حاصباني: ما كان موقفكم من مناقصة جديدة بدل العقود مع الكويت والجزائر؟

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​، إلى أنّ "الوزير السابق ​غسان حاصباني​ وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​، يحاولان حرف الموضوع".

وأشار في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "خطّة ​الكهرباء​ أمر ثان نعود إليه عندما تريدان، أمّا سؤال الأمس فكان محدّدًا: "ما كان موقفكم في جلسة 2 تشرين الثاني 2017، من مناقصة جديدة بدل العقود مع ​الكويت​ و​الجزائر​؟".

وكان قد ركّز حاصباني، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "كي لا يصدّق أبي خليل تضليله، ويصدّقه البعض، لنَعُد إلى محاضر جلسات الحكومة في عامي 2017 و2018، حيث طلبنا منه خطّة لوقف الهدر ووافقنا عليها، لكنّه تجاهل بنودها وبقي رافضًا الذهاب إلى إدارة المناقصات في بند واحد، وهو الطاقة الموقتة (البواخر)"، مشدّدًا على أنّه "إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا".