كشف مصدر وزاري رفيع لتلفزيون "النشرة" أن ما حصل على متن الطائرة القادمة من لندن من ضمن المرحلة الثانية من اعادة اللبنانيين من الخارج كان صادمًا ولم نكن نتوقعه، مؤكدا ان "لا يمكن تبرير الخطأ الذي حصل وقد فتحنا تحقيقا بالموضوع".
من جانبه، اعتبر الاخصائي في الامراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط، ان "ما حصل قد يوصل الى كارثة خصوصا ان على متن طائرة اشخاص مصابين وقد ينقلون العدوى الى اشخاص اخرين، ونتيجة الفحص قد تكون سلبية"، مشيرا الى ان "مع رفع الحجر الصحي في لبنان كيف سنضمن التزام الركاب بالحجر الصحي".
وراى مخباط ان "اللبنانيين هم من يحضرون بأنفسهم للموجة الثانية من الفيروس، رغم التزامنا في المرحلة الاولى".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر وزاري لـ"تلفزيون النشرة": لا يمكن تبرير الخطأ بطائرة لندن وفتحنا تحقيقا بالموضوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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