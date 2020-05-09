مصدر وزاري لـ"تلفزيون النشرة": لا يمكن تبرير الخطأ بطائرة لندن وفتحنا تحقيقا بالموضوع

كشف مصدر وزاري رفيع لتلفزيون "النشرة" أن ما حصل على متن ال​طائرة​ القادمة من لندن من ضمن المرحلة الثانية من اعادة ال​لبنان​يين من الخارج كان صادمًا ولم نكن نتوقعه، مؤكدا ان "لا يمكن تبرير الخطأ الذي حصل وقد فتحنا تحقيقا بالموضوع".

من جانبه، اعتبر الاخصائي في الامراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط، ان "ما حصل قد يوصل الى كارثة خصوصا ان على متن طائرة اشخاص مصابين وقد ينقلون العدوى الى اشخاص اخرين، ونتيجة الفحص قد تكون سلبية"، مشيرا الى ان "مع رفع الحجر الصحي في لبنان كيف سنضمن التزام الركاب بالحجر الصحي".

وراى مخباط ان "اللبنانيين هم من يحضرون بأنفسهم للموجة الثانية من الفيروس، رغم التزامنا في المرحلة الاولى".