حسن: إذا بقيت إصابات كورونا مرتفعة سأطلب من الحكومة إقفال البلد 48 ساعة

أعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في حديث تلفزيوني أنه "إذا بقيت نتائج إصابات ​فيروس كورونا​ مرتفعة سأطلب من مجلس الوزارإقفال البلد 48 ساعة". وتوجه حسن للنائب أنور الخليل بالقول :"سعادة النائب أنور الخليل، قمت بواجبي بربطكم مع شركة طلبًا لرغبتكم لتجهيز مختبر PCR في مستشفى حاصبيا الحكومي الذي لم يتحقق حتى تاريخه؛ أما بالنسبة للتجهيز فهو واجبي لخدمة أهلنا في قضاء حاصبيا أسوةً بغيرها وسوف تكون على رأس المدعوين."

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