أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت المدعو (أ.ش) وشقيقه (ب.ش) في طرابلس لقيامهما بتاريخ 8/5/2020 ليلاً بإلقاء قنبلة مولوتوف باتجاه مبنى المالية في محلة القبة – طرابلس ما أدى الى احتراقه من الداخل، وبوشر التحقيق مع الموقوفَيْن بإشراف القضاء المختص".
ومساء أمس اندلع حريق داخل مبنى مالية طرابلس من الجهة الخلفية نتيجة القاء قنبلة مولوتوف.
وعلى الفور هرعت فرق الاطفاء الى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يخلف أضرارا كبيرة، كما حضرت إلى المكان عناصر من الجيش وقوى الأمن وفتحت تحقيقا بالحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف شخصين في طرابلس لقيامهما بإلقاء قنبلة مولوتوف باتجاه مبنى المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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