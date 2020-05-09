الجيش: توقيف شخصين في طرابلس لقيامهما بإلقاء قنبلة مولوتوف باتجاه مبنى المالية

أعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ أن "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت المدعو (أ.ش) وشقيقه (ب.ش) في ​طرابلس​ لقيامهما بتاريخ 8/5/2020 ليلاً ب​إلقاء قنبلة​ ​مولوتوف​ باتجاه مبنى المالية في محلة ​القبة​ – طرابلس ما أدى الى احتراقه من الداخل، وبوشر التحقيق مع الموقوفَيْن بإشراف ​القضاء​ المختص".

ومساء أمس اندلع حريق داخل مبنى مالية طرابلس من الجهة الخلفية نتيجة القاء قنبلة مولوتوف.

وعلى الفور هرعت فرق الاطفاء الى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يخلف أضرارا كبيرة، كما حضرت إلى المكان عناصر من الجيش وقوى الأمن وفتحت تحقيقا بالحادث.