وزير الدفاع العر اقي يتعهد بتطوير المنظومة العسكرية في البلاد

تعهد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، بتطوير المنظومة العسكرية، لافتًا إلى أن "هذا الأمر سيكون من أولويات عمله".

وشدد سعدون على أنه "من الأولويات التي سيعمل عليها هي بناء جيش قوي بمعنويات وهمّة عالية، وتطوير المنظومة العسكرية، وذلك من خلال الخبرات والمواهب التي يمتلكها أغلب المقاتلين".

كما أكد على "إنصاف الجندي العراقي، والمضي قدماً في إعداد الخطط لمكافحة الخلايا الإرهابية".

وباشر وزير الدفاع مهام عمله في ​وزارة الدفاع​، صباح اليوم السبت، بعد منح ​الحكومة العراقية​ برئاسة ​مصطفى الكاظمي​ الثقة في وقت سابق.