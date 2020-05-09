الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده لمساعدة كوريا الشمالية بمكافحة كورونا

أكد الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​، استعداده "لمساعدة ​كوريا الشمالية​ في في نطاق قدرتها على مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، وذلك بعد رسالة ​كيم جونغ أون​، التي أشاد فيها بنجاح الصين في مكافحة الجائحة".

وفي رسالة وجهها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب بينغ عن قلقه الشديد على الوضع في كوريا الشمالية وصحة شعبها، مؤكدًا أنه "مسرور من أن جهودها لاحتواء المرض حققت نتائج إيجابية".

وكان أون بعث برسالة شفهية إلى الرئيس الصيني، مشيدا بنجاح بكين في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مُقدراً أنه ينتهز فرصة الانتصار في الحرب ضد الوباء غير المسبوق.