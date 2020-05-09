بوتين: سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه "سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية"، موضحًا أن "الجيش والبحرية الروسية مخلصان لهذه التقاليد العسكرية، حيث أثبت المدافعون عن الوطن في معارك الإرهاب الدولي، وقاموا بخوض أصعب المهام لضمان أمن بلادنا. نحن نتذكر دروس الحرب".
وأكد بوتين أن "القوات المسلحة ستحصل على أحدث المعدات. ونحن نعلم الشيء الرئيسي: بأن هذا السلاح في أيدٍ موثوقة"، مفيدًا بأن "روسيا ستحتفل بالذكرى الـ 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) على نطاق واسع وبكرامة، وسوف يكون هناك استعراض عسكري في الساحة الحمراء".
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