الخارجية السورية: الدول الأوروبية لم تمنح طائراتنا الإذن للهبوط بمطاراتها وإجلاء السوريين

أفاد معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان، بأن "دول الاتحاد الأوروبي لم تمنح الأذونات للطائرات السورية بالهبوط في مطاراتها، لإعادة السوريين إلى بلادهم، بسبب العقوبات اللاإنسانية واللامشروعة".
ولفت سوسان، إلى أن "دول الاتحاد وبهذه الإجراءات الظالمة والجائرة، لم تترك أي خيار للمواطنين السوريين إلا التوجه لإحدى الدول التي من الممكن للدولة إعادتهم منها"، موضحًا أن "الموضوع يكتنفه الكثير من الصعوبات في ظل الإجراءات المتخذة نتيجة تفشي فيروس كورونا من إغلاق للحدود وتقييد للحركة".
كما نوّه بأن "حكومات الاتحاد الأوروبي التي تتذرع بحماية حقوق الانسان، أظهرت مرة جديدة أن هذه القيم ما هي إلا ستار لسياسات ظالمة بحق الدول وبحق الإنسان".
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