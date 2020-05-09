الصحة الإيرانية: 48 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا و1529 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 48 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ليرتفع بالتالي عدد ضحايا الوباء الإجمالي في عموم البلاد إلى 6589 حالة.
ولفتت الوزارة إلى أنها سجلت 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 106220 إصابة، منهم 2696 مصابا في حالة صحية حرجة.
كما نوّهت بارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 85064، فضلا عن إجراء 573220 فحص تشخيص كورونا في إيران.
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