دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الملك وولي العهد يهنئان بوتين ورئيس قيرغيزيا بعيد النصر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة لفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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فيما بعث خادم الحرمين الشريفين، أيضًا، برقية تهنئة، لورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

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وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان أيضًا برقية تهنئة، لجينبيكوف بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، عبَّر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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