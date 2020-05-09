شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب : الصفحات المشبوهة لن تكل عن بث إدعاءات مغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب، في بث ورصد الشائعات المغلوطة والمرددة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من حقيقتها ونفيها.

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ونفت التنسيقية علي صفحتها، ما تداول عن حرق نعش حمل جثمان ممرض، مؤكدة أن المتوفين من فيروس كورونا يتم تغسيلهم وتكفينهم ودفنهم بشكل طبيعى وآمن وباشراف من آهلية المتوفى ووزارة الصحة، مطالبة المصريين بالاعتماد علي المصادر الرسمية في الأخبار والمعلومات.

وشددت على ان الصفحات المشبوهة لن تكل ولن تمل من الادعاءات الباطلة لتشكيك وارباك المواطن المصرى حول إدارة جائحة الكورونا، فتاره يشككون فى قدرات المستشفيات، وتاره يشككون فى عدد الحالات، وتاره يشككون فى الإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات الإصابات والوفيات.