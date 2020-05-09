شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تستمع لأقوال عبد اللطيف المناوى حول مدى مسئوليته بمقالات نيوتن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمعت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، والمشكلة من خالد ميرى وكيل النقابة ومحمد شبانة السكرتير العام والمستشار باسم الطيب نائب رئيس مجلس الدولة إلى أقوال عبد اللطيف المناوى رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم حول مدى مسئوليته عما نشر بمقالات نيوتن بالجريدة عن سيناء .
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أحال الكاتب الصحفى عبد اللطيف المناوى إلى النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده .
وفى بداية التحقيق اثبت خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة التحقيق انه ترك امر التحقيق ونتيجته للزميلين عضوى اللجنة محمد شبانة السكرتير العام والمستشار باسم الطيب وذلك بعد الاطلاع على خطاب المناوى للنقابة بشأن مقالات ميرى عن نيوتن بجريدة الأخبار، وكان المناوى فى بداية التحقيق قد أكد على تقديره لأعضاء اللجنة ورئيسها وقراءه ولنقابة الصحفيين.
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