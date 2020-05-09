شكرا لقرائتكم خبر عن أمال فهمي " ناشطة سياسية".. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان، جانباً من رحلة الإذاعية الكبيرة الراحلة أمال فهمي ، التي إرتبط إسمها بـ " فوازير رمضان " ثم برنامجها الأشهر " على الناصية ".

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يقول الكاتب شريف عارف إن الإذاعية الرائدة كانت أول من أدخل "الفوازير" إلي الإذاعة المصرية، أو كما يقال فهي صاحبة حق اختراع الفوازير التي حققت نجاحاً غير مسبوق لدرجة أنها أحدثت أزمة في رسائل البريد عندما اشتكت هيئة البريد من ضخامة اعداد الرسائل.

ويضيف شريف عارف: إن البعض لا يعلم أن الاذاعية أمال فهمي كانت ناشطةنسائية بارزة قبل ثورة يوليو، ففي نهاية الأربعينات من القرن الماضي، كانت عضوة بارزة بالحزب النسائي المصري، وكان هناك حزبان للمرأة في مصر الأول هو الحزب النسائي المصري، الذي تترأسه فاطمة نعمت راشد والثاني هو حزب آخر ترأسه درية شفيق، وكانت " أمال " من بين عضوات الحزب الأول، أثناء دراستها بالجامعة وكانت لها ميول " وفدية" .

وبحكم نشاطها كان لها احتكاك مباشر بالعمل السياسي والصحفى معاً، وتعرضت خلالهما لبعض المضايقات. ( المصدر : حوارات صحفية مع الاذاعية الراحلة)

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة.