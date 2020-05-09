اخبار العالم

مطالب برلمانية بإعادة النظر فى الإجراءات الوقائية بالمنشآت الصناعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإعادة النظر فى الإجراءات الوقائية بالمنشآت الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خطة التعايش مع فيروس  تتوقف على عدد من الإجراءات تأتى بعد وعى المواطن، حيث يعد المواطن هو الأساس فى الخروج من هذه الازمة، ومن ثم لابد من إعادة النظر فى إجراءات الوقاية فى المصانع، وإلزام جميع العاملين فى المنشآت الصناعية بارتداء الكمامة والقفازات، واستخدام أدوات التعقيم المختلفة، لضمان سير العمل دون أن يكون هناك سيناريو لانتشار العدوى فى المجتمع وتفشى الفيروس لدرجة تصعب على النظام الصحى والمنظومة الصحى استيعابه. 

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التجمعات هي البيئة الخصبة لانتشار العدوى، ولهذا لابد من وضع معايير للعمل داخل المصانع، على أن يتم مراعاة التباعد المجتمعى، وفيما يخص فترات الراحة أثناء العمل، وتناول الطعام، على الإدارات المختلفة أن تضع معايير خاصة بالتعامل سواء أثناء سير العمل أو خلال فترات الراحة. 

Advertisements

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم توفير مكان مخصص للحجر وذلك فى حال الاشتباه فى أحد الحالات يتم على الفور اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وعمل عزل فورى لها لحين الوقوف على الأمر، حتى لا يتفشى الفيروس بين جميع العاملين فى حال إن كانت النتيجة إيجابية، ومن ثم توفير سيارات مجهزة لنقل المرضى، والحرص على قياس درجات الحرارة بشكل دوري خلال اليوم. 

وأشار عضو البرلمان، إلى أن المواطنين هم المحور الرئيسي للخروج من هذه الازمة، متابعا:" ولكن يبدو أنه لابد من فرض عقاب رادع لإلزام البعض على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لضمان عدم تفشى الفيروس فى المجتمع". 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية بإعادة النظر فى الإجراءات الوقائية بالمنشآت الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا