حصيلة كورونا في الفلبين تسجل 10 آلاف و610 إصابة وتتجاوز 700 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الفلبين، اليوم السبت، إلى 10 آلاف و610 حالات، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض 700 حالة.
وأعلنت وزراة الصحة الفلبينية تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و8 حالات وفاة، و108 حالات تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما نقلته صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.
وبحسب الوزارة، ارتفع بذلك إجمالي إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10 آلاف و610 حالات بينها 8 آلاف و64 حالة نشطة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 704 حالات، ووصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 1842 حالة.
وفي سياق متصل، من المقرر أن تجتمع فرقة العمل الحكومية المعنية بالتعامل مع الأمراض المعدية الناشئة في البلاد، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة وضع المناطق التي تخضع حاليا للحجر الصحي المجتمعي المعزز بعد 15 مايو.
وقال وزير الداخلية الفلبيني إدواردو أنيو في وقت سابق إن المناطق التي لا تزال تشهد عددا كبيرا من حالات كوفيد-19، لذلك من المرجح ألا يتم تخفيض مستوى الحجر الصحي بها إلى حجر صحي مجتمعي عام.
يذكر أن منطقة مانيلا الكبرى، وغيرها من مقاطعات جزيرة لوزون الرئيسية، تخضع لإجراءات الحجر الصحي المجتعي المعزز حتى 15 مايو، حيث كان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيريتي قد فرضه عليها منذ 17 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
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