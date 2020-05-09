أكثر من 500 شخص يتظاهرون ضد قيود كورونا في فرانكفورت بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت- (د ب أ):
تظاهر أكثر من 500 شخص في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم السبت احتجاجا على قيود كورونا وذلك على الرغم من إجراءات التخفيف الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا.
وجاب المتظاهرون قلب المدينة حاملين لافتات ورددوا عبارات " اخلعوا الكمامة" و"انضموا" و"مقاومة".
وأفادت التصريحات الصادرة عن الشرطة بأن هذه المسيرة غير مصرح بها ، وأن أكثر من 500 شخص شاركوا فيها وبعضهم لم يلتزم بالحد الأدنى لمسافة التباعد (5ر1 متر).
وذكرت الشرطة أنها أشارت إلى هذا الأمر مرارا لكنها لم تفرق المتظاهرين.
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