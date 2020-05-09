ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في بني سويف إلى 89 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، اليوم السبت، عن تعافي 9 حالات جديدة من أبناء المحافظة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات التي خرجت من مستشفيات العزل بعد تماثلهم للشفاء وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية إلى 89 حالة ، وذلك عقب حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري.

وأشاد محافظ بني سويف بالجهود النوعية والبطولية التي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة.