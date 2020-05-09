هدايا الوزيرة.. 250 كرتونة مواد غذائية للفرق الطبية في الشرقية بسبب كورونا -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أرسلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، هدايا عينية لأفراد الفرق الطبية في مستشفيات العزل والحميات والأمراض الصدرية بمدينة الزقازيق.

وجاءت الهدايا عبارة عن 250 كرتونة مواد غذائية وتموينية؛ تقديرًا لدور هم البطولي في مواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

من جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، إن "الهدايا" جاءت تقديرًا لجهود الفريق الطبي بالشرقية والعطاء المستمر في ظل الظروف الراهنة، خاصة خلال أيام شهر رمضان.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لوزيرة الصحة، لما تُقدمه من دعم مستمر، سواء للارتقاء ورفع كفاءة المنظومة الصحية، أو دعم ومؤازرة الفريق الطبي بالمحافظة.