تسجيل 83 إصابة في السنغال بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دكار- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم السبت تسجيل 83 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء الفحوصات على 848 شخصا في السنغال.

وقال على والي ضيوف المدير في وزارة الصحة السنغالي في تصريح بثته الاذاعة السنغالية اليوم السبت إن عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في السنغال وصل إلى 1633 منذ اول ظهور له في السنغال يوم الثاني من مارس.

واوضح المصدر أنه تم شفاء 643 شخصا في حين يتابع 975 مصابا علاجهم في المشافي في حين بلغ عدد الوفيات 15 شخصا.