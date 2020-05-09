يمنع الدخول والخروج.. عزل شامل لقرية في المنوفية بعد ظهور حالات كورونا بها

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارًا بالعزل الشامل لقرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية لمدة أسبوع، وذلك بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بها.
وتضمن القرار إغلاقًا كاملًا لكافة المحال التجارية، عدا الصيدليات ومحلات "الجزارة وبيع الطيور والبقالة والسلع الغذائية"، مع التشديد على حظر التجوال في جميع أنحاء القرية طوال اليوم إلا للضرورة القصوى ومنح جميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إجازة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الحالي.
كما شمل القرار منع خروج أو دخول العمالة من أو إلى القرية إلا للعاملين في مجال السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والقطاع الصحي.
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