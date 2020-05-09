الهند.. متظاهرون يطالبون بإغلاق مصنع تابع لكوريا الجنوبية بعد تسرب غاز سام منه

شارك قرويون قرب مدينة فيساكاباتنام الهندية في احتجاجات تطالب بغلق مصنع تابع لشركة "إل.جي بوليمرز"، بعد تسرب غاز سام منه، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وتسرب غاز الستيرين السام من المصنع يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل واستدعى نقل نحو 800 للمستشفيات، ولايزال مئات منهم يتلقون العلاج.
ووضع المحتجون جثث ثلاثة من ضحايا تسرب الغاز عند بوابة الموقع اليوم السبت، وطالبوا بإغلاق المصنع على الفور واعتقال كبار إدارييه.
وذكرت وكالة أنباء "آسيا" الدولية أن المتظاهرين هتفوا "نريد العدالة" وطالبوابإغلاق دائم للمصنع الذي يقع قرب مناطق سكنية. كما طالبوا باعتقال القائمين على إدارة المصنع التابع لشركة "إل.جي كيم"، أكبر منتج للبتروكيميائيات في كوريا الجنوبية.
ورفعت الشرطة دعوى بالإهمال والضلوع في القتل ضد إدارة المصنع، فيما اعتذرت شركة "إل.جي بوليمرز" في بيان اليوم السبت لكل من تضرروا من الحادثة، وقالت إنها ستقدم كل الدعم الممكن لضمان رعاية المتضررين وأسرهم.
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