بوتين: سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية.

وأضاف بوتين، في تصريحات صحفية: "الجيش والبحرية الروسية مخلصان لهذه التقاليد العسكرية.. لقد أثبت المدافعون عن الوطن في معارك الإرهاب الدولي، وقاموا بخوض أصعب المهام لضمان أمن بلادنا.. نحن نتذكر دروس الحرب". أثبت المدافعون عن الوطن في معارك الإرهاب الدولي، وقاموا بخوض أصعب المهام لضمان أمن بلادنا.. نحن نتذكر دروس الحرب". وتابع بوتين: "وأود أن أؤكد مرة أخرى: سيتم تنفيذ جميع خطط تطوير الجيش والبحرية الروسية، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك.. تتلقى قواتنا المسلحة وستحصل على أحدث المعدات.. ونحن نعلم الشيء الرئيسي: بأن هذا السلاح في أيدٍ موثوقة".

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