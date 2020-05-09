الحكومة العراقية تعقد أولى جلساتها برئاسة الكاظمي

عقدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، أول جلسة لها برئاسة مصطفى الكاظمي الذي نال ثقة مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان صحفي مقتضب: إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد الجلسة الأولى ل‍مجلس الوزراء".

وتسلم رئيس الحكومة العراقية الجديدة مصطفى الكاظمي الخميس مهامه رسميا من سلفه عادل عبد المهدي، في مراسم رسمية جرت في القصر الحكومي ببغداد.

Advertisements

وجاء في بيان حكومي: "أجريت في القصر الحكومي مساء اليوم الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور

رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي، والوزراء في الحكومتين".

وقال الكاظمي حسب البيان: "أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم، بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة".

جدير بالذكر أن حكومة الكاظمي لاقت ترحيبا دوليا كبيرا بعد ساعات من حصولها على ثقة مجلس النواب.