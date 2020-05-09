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نصف الإسبان يستعدون لتخفيف قيود العزل مع انخفاض عدد الوفيات

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يستعد نصف سكان إسبانيا للانتقال إلى المرحلة التالية من الخروج من واحدة من أشد قيود العزل العام في أوروبا، تزامنا مع انخفاض عدد الوفيات اليومي جراء ، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وبدأت السلطات في تخفيف قيود العزل العام الأسبوع الماضي، لكن الانتقال من "المرحلة صفر" إلى "المرحلة واحد" سيشمل تخفيفا كبيرا للإجراءات بما يتيح للناس التحرك في الإقليم

الذي يعيشون فيه وحضور الحفلات الموسيقية ودخول المسارح. وسيسمح بتجمعات يصل عدد المشاركين فيها إلى عشرة أفراد.

وسيشرع نحو 51 في المئة من السكان يوم الاثنين في "المرحلة 1" من خطة تخفيف من أربع مراحل، بعد أن ارتأت الحكومة أن المناطق التي يقيمون فيها حققت المعايير اللازمة.

وفي المناطق التي سجلت انخفاضا في الإصابات مثل جزر الكناري وجزر البليار ستفتح الحانات والمطاعم والمقاهي أمام عدد محدود، وستفتح المتاحف وصالات الألعاب والفنادق لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين.

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أما أكبر مدينتين في البلاد، مدريد وبرشلونة، فلم تحققا المعايير المطلوبة لتخفيف القيود وستبقيان في "المرحلة صفر".

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، إن عدد الوفيات اليومي في البلاد جراء الإصابة بكورونا انخفض ليصبح 179 حالة وفاة، بعد أن كان 229 في اليوم السابق.

 

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