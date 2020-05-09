بريطانيا تفرض حجرًا صحيًا 14 يومًا على القادمين إليها

قالت صحيفة (تايمز) البريطانية، اليوم السبت، إن بريطانيا ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على جميع القادمين تقريبا لتجنب موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.



وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن، في خطاب يلقيه غدا الأحد، أن المسافرين الذين يصلون إلى المطارات والموانئ، بمن فيهم البريطانيون العائدون من الخارج، سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 14 يوما.

وأوضح تقرير الصحيفة أن من المرجح، بموجب إجراءات ستسري في أوائل يونيو، أن يقدم القادمون

لدى وصولهم العناوين التي سيقيمون فيها خلال فترة العزل الذاتي.

ونقلت «تايمز» قول مصدر حكومي: "ستساعد هذه الإجراءات في حماية المواطنين البريطانيين وتحد من نقل الفيروس في الوقت الذي نتقدم فيه إلى المرحلة التالية من تصدينا" للجائحة.

وأمس الجمعة، ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 31241 شخصا.

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ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على تقرير «تايمز»، وقالت متحدثة باسم وزارة

الداخلية: "لا نعلق على التسريبات".

ومن المقرر أن يعلن جونسون غدا الخطوات التالية في معركة بريطانيا ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أن راجع الوزراء الإجراءات السارية حاليا والتي أغلقت الاقتصاد تقريبا وأبقت ملايين الأشخاص في البيوت لمدة زادت على ستة أسابيع.

وقال وزير البيئة جورج يوستيس، اليوم، ملتزما جانب الحذر، إن جونسون لن يعلن عن أي تغييرات جوهرية في العزل العام الساري في بريطانيا.

وقال مشغلو المطارات البريطانية إنهم يخشون من أن يضاعف الحجر الصحي الأضرار الشديدة التي لحقت بصناعة النقل الجوي، إذ سيجعل الناس يتجنبون السفر إلى بريطانيا بعد رفع قيود العزل العام.

