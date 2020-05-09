اخبار العالم

حالات الإصابة بكورونا فى الهند تقترب من 60 ألف حالة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس في الهند بنسبة 5.9 بالمائة عن أمس الجمعة، لتصل إلى 59695، حتى

الساعة السابعة والنصف صباحا، بتوقيت مومباي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.


وبلغ عدد الوفيات في الهند 1985، بينما المتعافين 17887، ومر حوالي 14 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في الهند، حسب وكالة "بلومبرج" اليوم السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالات الإصابة بكورونا فى الهند تقترب من 60 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا