روسيا تمنح لبنان مادة مخبرية تسمح بإجراء فحص كورونا لآلاف الأشخاص

قدمت روسيا إلى لبنان كمية مجانية من مادة مخبرية روسية جدًا تسمح بإجراء فحص فيروس كورونا لآلاف الأشخاص.



وأفادت السفارة الروسية لدى لبنان- في بيان اليوم السبت- بأنه

تم أمس نقل 50 طردا من المادة المخبرية (فيكتور)، روسية الصنع، إلى بيروت على متن طائرة شركة "الشرق الأوسط" قادمة من موسكو.

وأضافت أن هذه الكمية تسمح بإجراء 5 آلاف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا جاء نتيجة للجهود المشتركة والتنسيق بين السلطات الروسية ووزارة الصحة اللبنانية وسفارة الجمهورية اللبنانية لدى روسيا.

