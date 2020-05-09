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روسيا تمنح لبنان مادة مخبرية تسمح بإجراء فحص كورونا لآلاف الأشخاص

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قدمت روسيا إلى لبنان كمية مجانية من مادة مخبرية روسية جدًا تسمح بإجراء فحص فيروس لآلاف الأشخاص.


وأفادت السفارة الروسية لدى لبنان- في بيان اليوم السبت- بأنه

تم أمس نقل 50 طردا من المادة المخبرية (فيكتور)، روسية الصنع، إلى بيروت على متن طائرة شركة "الشرق الأوسط" قادمة من موسكو.

وأضافت أن هذه الكمية تسمح بإجراء 5 آلاف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا جاء نتيجة للجهود المشتركة والتنسيق بين السلطات الروسية ووزارة الصحة اللبنانية وسفارة الجمهورية اللبنانية لدى روسيا.
 

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