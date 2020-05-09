قدمت روسيا إلى لبنان كمية مجانية من مادة مخبرية روسية جدًا تسمح بإجراء فحص فيروس كورونا لآلاف الأشخاص.
تم أمس نقل 50 طردا من المادة المخبرية (فيكتور)، روسية الصنع، إلى بيروت على متن طائرة شركة "الشرق الأوسط" قادمة من موسكو.
وأفادت السفارة الروسية لدى لبنان- في بيان اليوم السبت- بأنه
وأضافت أن هذه الكمية تسمح بإجراء 5 آلاف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا جاء نتيجة للجهود المشتركة والتنسيق بين السلطات الروسية ووزارة الصحة اللبنانية وسفارة الجمهورية اللبنانية لدى روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تمنح لبنان مادة مخبرية تسمح بإجراء فحص كورونا لآلاف الأشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.