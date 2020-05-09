إصابة 3 من الأمن العراقي في انفجار عبوة ناسفة بصلاح الدين

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بإصابة 3 من أفراد لواء الرد السريع إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
طوارئ السابع في شرطة صلاح الدين شرعوا بتفتيش منطقة سليمان بيك على طريق كفري"، مشيرًا إلى أنه خلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة نتجت عنها إصابة 3 من منتسبي اللواء.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله: "إن قوة مشتركة من لواء الرد السريع الثالث وشرطة سليمان بيك وقسم شرطة صلاح الدين ووحدة
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