مدينة خميس مشيط الأكثر تداولًا بسبب هزة أرضية

شعر سكان مدينة خميس مشيط، بالمملكة العربية السعودية يهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وبعمق 6 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأصبح هاشتاج "خميس مشيط" الأكثر تداولًا على موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال عبد الله التميمي "الزلزال ابتلاء للمؤمنين ونذير للكافرين والزلازل جند من جنود الله يهلك به من يشاء ويصرفه عمن يشاء".

خالد الهذلي كتب "اللهم انك عفو كريم تُحب العفو فاعف عنّا"، فريال قالت

"جتكم عين عشان الشجر البنفسجي الي عندكم الحلو".

قال مغرد أخر "بردا وسلاما ياخميس مشيط ومنهو سكن فيش.. سلامات يا اهل الخميس وخطاكم الشر".

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وقالت أحدى سكان المدينة : قمت من النوم مفجوعة البيت يهتزّ.. على طول فتحت الدريشة على أساس بعرف ايش اللي صار.. أتوقّع هزّه أرضية لأن مافي صوت عشان نقول أنه صاروخ ،

وقالت أخرى "اللهم يا مجلي العظائم من الأمور ويا كاشف صعاب الهموم ، ويامفرج الكرب العظيم ويامن اذا أراد شيئا فحسبه أن يقول كن فيكون ، ارفع عنا البلاء واحمنا من كل وباء ، اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف ، إنك على كل شيء قدير ".

أما عبد الوهاب القحطاني، نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، كتب "في شرق محافظة #خميس_مشيط على بعد حوالي ٢٣ كيلومتر بعمق ٦ كيلومترات.. نسأل الله اللطف بالبلاد والعباد من المحن والزلازل والأوبئة".