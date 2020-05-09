كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "ديلي ميل" تنشر تفاصيل مكالمة مسربة لأوباما ينتقد فيها تعامل ترامب مع أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن استجابة إدارة دونالد ترامب لوباء COVID-19 كانت "كارثة فوضوية مطلقة"، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

وألقى سلف الرئيس ترامب باللوم على شاغل المكتب البيضاوي الحالي وحلفائه في تفاقم التوترات "القبلية" في جميع أنحاء البلاد، والتي قال إنها أعاقت الجهود المبذولة لتقليل العدد الإجمالي للحالات على الصعيد الوطني. وقد حصلت ياهو نيوز على نسخة للمكالمة التي تحدث فيها أوباما مع مسئولي الادارة السابقين عبر الانترنت.

وقال الرئيس: "إن ما نكافح ضده هو هذه الاتجاهات طويلة المدى التي تكون فيها الأنانية، والقبيلة، والانقسام، والنظر الي الآخرين على أنهم عدو - فقد أصبح دافعًا أقوى في الحياة الأمريكية".

وتابع: "وبالمناسبة، نحن نرى ذلك على الصعيد الدولي أيضًا. إنه جزء من السبب في أن الاستجابة لهذه الأزمة العالمية كانت ضعيفة للغاية ومتقطعة. كان الوضع سيصبح سيئًا حتى مع أفضل الحكومات." وأضاف أوباما: "لهذا، بالمناسبة، سأقضي أكبر قدر من الوقت وأقوم بحملات من أجل جو بايدن".

يوجد حاليًا أكثر من 1.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و78000 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

باستثناء خطابات الحملة الانتخابية خلال انتخابات منتصف المدة لعام 2018، كان الرئيس السابق هادئًا إلى حد كبير منذ تولي ترامب منصبه واستبداله بعد هزيمته هيلاري كلينتون في عام 2016. لكن كانت تعليقات أوباما على تعامل إدارة ترامب مع الوباء هجومًا أكثر حدة على خليفته.

Advertisements

في الشهر الماضي، قدم أوباما انتقادات غير ظاهرة لترامب بشأن أزمة COVID-19، مدعيا أنه لا توجد "خطة وطنية متماسكة" لمعالجة تفشي المرض.

غرد الرئيس السابق قائلا "بينما نواصل انتظار خطة وطنية متماسكة للتغلب على هذا الوباء، بدأت دول مثل ماساتشوستس في تبني خطط الصحة العامة الخاصة بها لمكافحة هذا الفيروس - قبل فوات الأوان".

كما أشارت التقارير في العديد من وسائل الإعلام إلى أن ترامب قلل من خطورة الفيروس التاجي حتى عندما كان خبراءه يحثونه على التعامل معه بجدية.

فقد ورد أن كبار المسؤولين في إدارة ترامب مثل وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار والمستشار التجاري بيتر نافارو دقوا ناقوس الخطر بشأن وصول الجائحة إلى الشواطئ الأمريكية في وقت مبكر في أواخر يناير، لكن فشل الرئيس في الاستجابة للتحذيرات.

وقال النقاد إن الوقت الثمين الذي ضاع كان يمكن استخدامه لتكثيف الاختبارات وكذلك توفير الإمدادات الكافية من الأطباء المتخصصين لمعدات الحماية الشخصية من أجل التعامل بشكل أفضل مع الوباء.

