كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أنها لم تسجل أي إصابات جديدية بفيروس كورونا وتسجيل 39 حالة شفاء جديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزیرة الصحة الفلسطینیة مي الكیلة، أعلنت في وقت سابق عن تسجیل 6 إصابات جدیدة بفیروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفید - 19"، ليرتفع الحصیلة الإجمالية للإصابات إلى 538 حالة، موضحة أن الإصابات الجدیدة بینها 4 حالات لمخالطي مصاب في بلدة السموع قرب الخلیل، وحالتان في منطقة الطور داخل مدینة القدس.

وأضافت الكيلة: أن "من بین المصابین 3 أطفال"، ولفتت إلى تسجیل 25 حالة تعاف جدیدة لمصابین في بیت لحم ورام الله والخلیل وضواحي القدس، لیرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168، مؤكدة على أن الحالة الصحیة لجمیع المصابین مستقرة، وأنه لا توجد أي حالة داخل العنایة المكثفة.

Advertisements

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.