كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أفغانستان.. مجلس الأمن: الحكومة تطلق سراح 1000 من أعضاء طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس الأمن القومي الأفغاني، اليوم السبت، أن الحكومة أفرجت عن 1000 من أعضاء حركة طالبان ويتوقع أن ترد المجموعة من خلال تعيين أفراد قوات الأمن الحكومية الحرة والإسراع في التحضير للمحادثات المباشرة.

أصبح تبادل الأسرى وبدء المحادثات بين الأفغان ممكنًا بعد أن توصلت "طالبان" وواشنطن إلى اتفاق سلام في قطر في فبراير.

وبموجب الاتفاقية، ستنسحب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من البلاد في غضون 14 شهرًا، ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين الأفغان والحكومة في 10 مارس.

ومع ذلك، تم تأجيل المحادثات بسبب الأزمة الانتخابية في أفغانستان والخلافات المتبادلة بشأن إطلاق سراح السجناء.

تطالب حركة طالبان السلطات الأفغانية بالإفراج عن 5000 سجين على أساس اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان. ووافقت الحكومة الأفغانية بدورها على الإفراج تدريجياً عن 1500 من أعضاء الحركة.

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وبموجب الاتفاق وافق المسلحون على الإفراج عن 1000 سجين حكومي لكن أفيد أنهم أفرجوا عن 110 فقط.

وقد قال حاكم إقليم خوست، يوم الجمعة، إن مسلحي حركة "طالبان" الأفغانية قتلوا قائدا للشرطة واثنين آخرين في هجوم بقنبلة زُرعت على جانب الطريق، في أحدث هجوم يعرقل عملية السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن حاكم الإقليم، حليم فدائي، في بيان، إن "الهجوم وقع في وقت متأخر من أمس الخميس في إقليم خوست جنوب شرقي البلاد مما أدى إلى مقتل قائد الشرطة سيد أحمد بابازاي ومساعده وضابط آخر إضافة إلى إصابة شخص آخر".

وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، على تويتر، إن "مسلحي الحركة أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم".

وتريد واشنطن، التي أطاحت بحركة طالبان من السلطة عام 2001، سحب قواتها من أفغانستان وتتوسط في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.