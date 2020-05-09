كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في قطر، اليوم السبت، حالة وفاة، و1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وكانت وزارة الصحة القطرية، قد سجلت أمس الجمعة قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1311 حالة.

وبحسب تقرير وزارة الصحة القطرية بشأن مستجدات تفشي كورونا، أصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد حتى الآن 21331، بما في ذلك 18819 حالة نشطة.

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وكشفت الصحة القطرية، أن الضحية الجديد للوباء هو مقيم في سن 52 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، لافتة إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة.

وقد أعلنت وزارة الصحة القطرية، في وقت سابق تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17972 مصابا.

واستغلت السلطات في الدوحة، العمال وسط تفشي فيروس كورونا، حيث باتت قطر أكثر دولة ينتشر فيها الفيروس نسبة إلى عدد السكان فيها، وكشف التقرير أن قطر لا تزالت تحتجز العمالة في ظروف بائسة بحجة مكافحة الفيروس.

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المعارضة القطرية والإعلام التركي نشرت العديد من الفيديوهات لإطلاق نار في الوكرة.