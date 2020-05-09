كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سلوفينيا.. راكبو الدراجات ينظمون احتجاجا ضد الحكومة وقيود فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر آلاف من راكبي الدراجات على الشوارع في وسط ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا، مساء الجمعة احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء يانيز يانشا والقيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

أطلق راكبو الدراجات أبواقًا وهتفوا: "لصوص، لصوص"، بعد مزاعم عن فساد حكومي في شراء كمامات وأجهزة التهوية التي أبلغ عنها تلفزيون سلوفينيا الشهر الماضي، كما ذكرت وكالة "رويترز".

ونفت الحكومة ارتكاب أي مخالفات.

تولت حكومة يمين الوسط السلطة بعد استقالة إدارة يسار الوسط السابقة لأنها كانت تفتقر إلى الدعم الكافي في البرلمان.

وكان الاحتجاج الذي نظمته جماعات المجتمع المدني هو الأكبر في الأسابيع الأخيرة. ونظم راكبو الدراجات مظاهرة أصغر في ماريبور ثاني أكبر مدن سلوفينيا يوم الجمعة.

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حمل راكبو الدراجات الأعلام السلوفينية، وهم يرتدون الكمامات، وحملوا لافتات كتب عليها "ارفعوا أجور العمال" و "احذروا، الحكومة تتراجع" و"أقوياء معًا".

قالت متظاهرة شابة لم ترغب في ذكر اسمها خوفاً من تغريمها لخرقها القواعد ضد التجمعات العامة أثناء الوباء: "أريد أن تذهب هذه الحكومة."

وقامت الشرطة بتطويق البرلمان بينما حلقت مروحية للشرطة فوق المتظاهرين.

وقالت الشرطة: "ندعو الناس إلى احترام المراسيم التي تهدف إلى حماية الصحة العامة". ولم يعطوا أي تقدير فوري لعدد المتظاهرين لكن لم يبلغوا عن أي عنف.

فرضت سلوفينيا إغلاقًا واسع النطاق في منتصف مارس. وأكدت حتى الآن 1450 حالة إصابة بالفيروس و100 حالة وفاة.

بدأت الحكومة في رفع القيود في 20 أبريل عندما أعيد فتح مراكز خدمة السيارات وبعض المتاجر، في حين سمح للبارات والمطاعم بتقديم الطعام في الهواء الطلق منذ يوم الاثنين.