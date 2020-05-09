كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تطلق سراح خمسة نشطاء بارزين في مجال حقوق العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت السلطات سراح خمسة نشطاء عماليين بارزين، وعادوا إلى منازلهم بعد أكثر من عام على اعتقالهم في مداهمات منسقة في مدينة شنتشن بجنوب الصين، بحسب أشخاص مقربين منهم ومجموعة حقوقية مقرها هونج كونج.

وقال شخصان مقربان من تشانج وو وو لوكالة "رويترز"، إن أسرهم وأصدقائهم لم يعلموا إلا بإطلاق سراحهم والحكم عليهم بمجرد وصولهم إلى منازلهم.

في محاكمة مغلقة، حُكم على زانج زيرو ووو غويجون، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات، في حين حُكم على جيان هوي، وسونج جياهوي، وهي هي يوان تشنج، لمدة 18 شهرًا، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وفقًا لبيان وزارة العمل الصينية.

وقالت الوزراة، إنه بينما تم الإفراج عن الخمسة في 24 أبريل، اضطروا للخضوع لفترة 14 يومًا للحجر الصحي قبل أن يعودوا أخيرًا إلى منازلهم يوم الخميس.

وبحسب بيان العمل الصينية، فقد اعتقل الخمسة أصلًا في يناير من العام الماضي واتهموا "بجمع حشد لزعزعة النظام العام".

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وأضاف، أن الخمسة كانوا من المدافعين المهمين عن حقوق عمال المصانع خلال عام 2010، حيث كتبت صحيفة "جلوبال تايمز" التي تديرها الدولة ميزة تشيد بجهود تشانج في سبتمبر 2014.

وتقول وكالة "رويترز"، إن نشطاء العمال في الصين يتعرضون منذ فترة طويلة لضغوط من الحزب الشيوعي الحاكم، الذي يشك بشدة في التنظيم الاجتماعي الذي يحدث خارج سيطرته. كثفت السلطات جهودها بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من الإفراج عن الخمسة، فإن مجموعات العمال وموظفيها السابقين لا يزالون يخضعون للمراقبة الدقيقة، بحسب مصادر رفضت الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الموضوع.

ولم يتمكن ممثل محاكم شنتشن من تقديم تأكيد فوري أو تعليق عبر الهاتف اليوم السبت.

وقالت شياو هونجشيا، زوجة تشانج السابقة، إنه بدا في صحة جيدة و"في حالة معنوية جيدة" عندما زرته يوم الجمعة.

وأضافت: "أحضرت ولديه اللذين لم يرهما منذ أكثر من عام. كانوا سعداء للغاية - من هو الابن الذي لن يكون سعيدا لرؤية والده؟".