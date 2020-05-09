كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير الكويت يطالب الحكومة بتقليل الاعتماد على مورد اقتصادي واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، بلاده كبيرا وغير مسبوق، داعياًا الحكومة ومجلس الأمة لتقليل الاعتماد على مورد اقتصادي واحد.

وقم أمير الكويت، اليوم السبت ، خلال كلمة له بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا، الشكر لمجموعة إدارة الأزمة المعنية بالتصدي للوباء المميت، مشددًا على الالتزام بالحظر الشامل في جميع أنحاء البلاد.

وفي سياق آخر، كان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قال مساء أمس الجمعة، إن مجلس الوزراء قرر السماح للمواطنين والمقيمين بالسير على الأقدام داخل المناطق السكنية، خلال الفترة من الساعة الرابعة والنصف عصرا وحتى السادسة والنصف مساء، دون استخدام السيارات مع الالتزام بقواعد واجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات التي تغطي الأنف والفم.

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وأضاف المزرم: وقرر مجلس الوزراء أيضاً، قصر منح تصاريح الخروج أثناء الحظر الشامل، على العاملين في القطاعات الحيوية الضرورية فقط، والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وكذلك تشكيل فريق رئيسي للطوارىء في كل محافظة من محافظات الكويت الست؛ لمتابعة اجراءات الحظر والتعامل مع الحالات الطارئة.

وذكر أنه تقرر أيضا اقتصار العمل في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط، والاستعاضة عنها بوسائل العمل عن بعد، ووقف كافة أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس، وكذلك وقف خدمة التوصيل للمنازل واقتصارها على الجمعيات التعاونية، ومنافذ التسوق الغذائية والصيدليات.

وتابع: وتقرر أيضاً وقف المقابلات الاعلامية بالحضور والاستعاضة عنها بالمقابلات باستخدام الوسائل التقنية عن بعد، وذلك في جميع القنوات الاعلامية الرسمية وغيرها، ووقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الاعلامية، والاكتفاء بوسائل النشر الالكترونية.