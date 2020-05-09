كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البرتغال.. تكافح الأسر ذات الدخل المنخفض للتغلب على جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة أجرتها المدرسة الوطنية للصحة العامة في البرتغال، اليوم السبت، أن واحدًا من كل أربعة برتغاليين مع دخل شهري للأسرة يبلغ 650 يورو (705 دولارًا) أو أقل فقد كل دخله بسبب التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الدراسة، أنه منذ أن ضرب الوباء البرتغال، فقد 25٪ من الأشخاص الذين لديهم دخل للأسرة يصل إلى 650 يورو جميع أرباحهم، وفقد 6٪ فقط من أولئك الذين لديهم دخل شهري للأسرة 2500 يورو أو أكثر، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت الدراسة، التي شملت نحو 4000 شخص بين 25 أبريل و 1 مايو: "الآثار الاقتصادية للمرض والعزل، مثل البطالة أو مصادر الدخل الأقل، يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً".

وأضافت: "يبدو أن البيانات الأولية تشير إلى أن فيروس كورونا COVID-19 غير متكافئ بشكل ملحوظ"، موضحة، أن التفاوتات يمكن أن تزيد من خطر إصابة الناس بأمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس لأنه قد لا يكون لديهم خيار سوى ترك منازلهم للعمل.

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وبينت الدراسة: "أن العمل الذي لا يمكن القيام به عن بعد أو الحاجة إلى الاستمرار في القيام بوظائف صغيرة لضمان الكفاف على المدى القصير يعرض الناس لخطر أكبر للإصابة بالعدوى".

حوالي 22٪ من العمال البرتغاليين البالغ عددهم 4.9 مليون عامل يأخذون الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 635 يورو، الأدنى في أوروبا الغربية.

بدأت البرتغال، التي أبلغت عن 27268 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و 1114 حالة وفاة، بتخفيف قيود الإغلاق بحذر يوم الاثنين.

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد البرتغالي بنسبة 8٪ هذا العام، وأن تزيد البطالة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 13.9٪ ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.