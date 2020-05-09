كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة المتحدثة باسم نائب ترامب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة "فرانس 24" اليوم السبت، بإصابة كايتي ميلر المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وسائل إعلام ومصادر رسمية، أن كايتي ميلر، المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، خضعت لفحص كشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في ثاني إصابة تسجل هذا الأسبوع في البيت الأبيض.

ووفقًا ل لشبكة "فرانس 24"، كتب كايتي ميلر، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "إنني بخير ومتلهفة لاستئناف عملي من أجل الشعب الأمريكي".

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ويذكر أن كايتي ميلر، هي زوجة ستيفن ميلر، أحد المستشارين المقربين من الرئيس ومهندس سياسته المعادية للهجرة.

وقد صرح مسؤول أمريكي كبير، للصحفيين أن موظفة في فريق نائب الرئيس مصابة بالفيروس، من دون أن يذكر اسمها، وبعد ذلك، أشار "ترامب" خلال مؤتمر أمام نواب جمهوريين إلى موظفة تدعى "كايتي"، مبيناً أنها تعمل في العلاقات مع الصحافة.

وتعد المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ، ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البيت الأبيض هذا الأسبوع، بعدما تبينت إصابة عسكري من البحرية يعمل ضمن وحدة مشاركة في موكب "ترامب".