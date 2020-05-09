كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل سبعة إثر احتجاجات على توزيع الغذاء في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي سبعة أشخاص مصرعهم عندما غضب المتظاهرون بشأن ما يرون أنه توزيع غير عادل للمساعدات الغذائية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال اشتباك مع الشرطة في مقاطعة غور بغرب أفغانستان، وفقًا لعضو محلي في البرلمان.

وقال غولزمان نايب، النائب الذي يمثل غور، إن 14 شخصًا أُصيبوا بجروح خلال الاحتجاج - أثارها عدم الرضا المتزايد عن التوزيع الذي يُزعم أنه يفضل الأشخاص الذين لهم صلات سياسية، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال محمد عارف آبير، المتحدث باسم حاكم إقليم غور، إن الشرطة فتحت النار بعد أن ألقى بعض المتظاهرين البالغ عددهم نحو 300 متظاهر بالحجارة وبدأوا في إطلاق البنادق ومحاولة دخول منزل الحاكم.

وقدر عدد القتلى بأثنين وخمسة جرحى، مضيفًا، أن الشرطة من بين الجرحى. ونفى أن يتم توزيع المساعدات بشكل غير عادل.

وكان من بين القتلى؛ أحمد نفيد خان، مقدم إذاعي متطوع محلي كان يجلس في متجره القريب وأُصيب برصاصة في الرأس، بحسب أحمد قريشي، المدير التنفيذي لمركز الصحفيين الأفغان.

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وقالت رئيسة المفوضية، شاهزاد أكبر، على "تويتر"، إن اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان تبحث في "التقارير المثيرة للقلق من قيام الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين".

تقوم الحكومة بتوزيع المساعدات الغذائية في جميع أنحاء البلاد حيث أدت القيود التي يفرضها جائحة فيروس كورونا إلى فقدان العديد من الوظائف وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأضاف "أكبر" لـ"رويترز"، هذا الأسبوع، إن اللجنة غمرت شكاوى الجمهور بأن المساعدات الغذائية توزع بشكل غير عادل.

وأوضحت: "نسمع شكاوى متكررة من الناس بأن من يتلقون المساعدة المحدودة التي ليست هم الأكثر استحقاقًا، هم الذين لهم صلات بالسلطات المحلية أو المسؤولين المحليين". من الممكن التحقق من مدى حدوث ذلك.

أبلغت أفغانستان عن 4033 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و 115 حالة وفاة.