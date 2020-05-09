كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تسجل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم السبت، عن 54 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا بما مجموعه 6589.

كما أبلغت وزارة الصحة عن وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 108، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان قد أعلن وزير الشؤون الأمنية الماليزي إسماعيل صبري بن يعقوب يوم الأربعاء، أن الحكومة الماليزية لا تزال تتمسك بسياستها المتمثلة في عدم السماح للرعايا الأجانب بدخول هذه البلاد في الوقت الحالي.