ألوية العمالقة تكثف جهودها لإعادة إعمار ما خلفته كارثة السيول في العاصمة عدن

السبت 9 مايو 2020

تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لألوية العمالقة العميد / علي سالم الحسني، تتواصل الجهود المكثفة والمبذولة من قبل ألوية العمالقة في انتشال المواطنين من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها جراء كارثة السيول التي خلفتها في العاصمة عدن .



وقدمت ألوية العمالقة دعماً شاملاً للفرق العاملة ووفرت لها كافة الوسائل والمعدات لإصلاح وترميم شبكة الصرف الصحي في المناطق المتضررة والمنكوبة بالعاصمة عدن .

ففي منطقة الخساف القريبة من المعبد الهندي بمديرية كريتر، واصلت الفرق اعمالها لإنشاء خط جديد لشبكة الصرف الصحي وبناء غرف التفتيش للقنوات، والتي كانت في السابق تغطي الطريق التي يسلكها المواطنين بعد أن تدمرت بفعل الأمطار والسيول .

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وقد عبر أهالي المنطقة عن خالص شكرهم وتقدرهم لقيادة الوية العمالقة على الشروع بإنجاز هذا العمل، في الوقت الذي وجدوا أنفسهم عاجزين عن القيام بشيء، فوجدوا ألوية العمالقة تكافح لأجل إنقاذهم .

وكان القائد العام لقوات ألوية العمالقة العميد / علي سالم الحسني، قد وجه بتقديم المساعدات العاجلة للسكان المتضررين من كارثة السيول الأخيرة التي حولت العاصمة عدن إلى مدينة منكوبة .

وسارعت ألوية العمالقة عبر فرقها الميدانية وكذلك الفرق العاملة التي تدعمها العمالقة، بالبدء بإنقاذ المواطنين من تبعات كارثة السيول، وذلك بإشراف مباشر من قبل العقيد / هائل عبدالعزير نائب القائد العام لألوية العمالقة للشؤون المالية والإدارية، الذي يتابع تنفيذ الأعمال عن كثب .

وتمثلت حزمة المساعدات التي تقدمها ألوية العمالقة للمواطنين في العاصمة عدن، بإرسال عشرات الآليات لرفع مخلفات السيول وفتح وتعبيد الطرقات وبناء سلالم للمواطنين، وترميم قنوات الصرف الصحي وبناء شبكات أخرى، كما تقوم بشفط مياه المجاري ومياه الأمطار المتجمعة في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة شاملة وحملات الرش الضبابي والتعقيم، وإيصال المياه الصالحة للشرب للسكان المنكوبين في المناطق المتضررة