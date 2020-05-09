شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 10 وفيات و1704 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 سجلت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37136.

Advertisements وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 239. وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 10144، بعد تسجيل 1024 حالة شفاء جديدة.

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