شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. انخفاض ملموس في عدد الوفيات اليومي بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد الوفيات اليومي في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض إلى 179 حالة وفاة من 229 في اليوم السابق.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات زاد إلى 26478 حالة وفاة من 26299 شخصا أمس الجمعة، بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 223578 من 222857 أمس.