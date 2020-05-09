شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب موجة ثانية من الفيروس.. بريطانيا ستفرض حجرًا صحيًا على القادمين والان نبدء بالتفاصيل
قالت صحيفة (تايمز) البريطانية اليوم السبت إن بريطانيا ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على جميع القادمين تقريبا لتجنب موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن في خطاب يلقيه غدا الأحد أن المسافرين الذين يصلون إلى المطارات والموانئ، بمن فيهم البريطانيون العائدون من الخارج، سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 14 يوما.
ونقلت تايمز قول مصدر حكومي "ستساعد هذه الإجراءات في حماية المواطنين البريطانيين وتحد من نقل الفيروس في الوقت الذي نتقدم فيه إلى المرحلة التالية من تصدينا" للجائحة.
وأمس الجمعة ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 31241 شخصا.
ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على تقرير تايمز وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية "لا نعلق على التسريبات".
وقال مشغلو المطارات البريطانية إنهم يخشون من أن يضاعف الحجر الصحي الأضرار الشديدة التي لحقت بصناعة النقل الجوي إذ سيجعل الناس يتجنبون السفر إلى بريطانيا بعد رفع قيودد العزل العام.
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